メインシナリオ・・・114.50円台から114.60円台で何度も上値を抑えられたあと軟化しており、目先の上げが一巡した格好になっている。きょう、昨年12月19日以来の安値水準となる113.13円まで一時下落しており、一目均衡表の基準線の112.64円を下抜けば、昨年12月16・17日の安値112.29円を試す可能性がある。さらに下がるようなら、雲の上限の110.74円や昨年12月4日の安値110.60円、昨年11月25日の安値110.44円が下値の目標になる。