オーストラリアに遠征した昨年11月1日のラッセルボールディングS6着後、今季に備えているシュトラウス（牡5＝武井、父モーリス）はUAE（アラブ首長国連邦）のアブダビ遠征プランが浮上した。7日、キャロットクラブが発表。既に予備登録を済ませているカタールのアイリッシュサラブレッドマーケティングカップ（リステッド、2月14日、アルライヤン芝1600メートル）、サウジアラビアの1351ターフスプリント（G2、2月14日、キング