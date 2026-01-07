日経平均株価は今年初めて下落し、5万2000円を割り込んで取引を終えました。中国によるレアアース関連品目など「軍民両用品」の日本への輸出規制強化が影響したとみられます。【映像】日経平均株価日経平均はきのうまでの2日間で2000円以上値上がりし、終値の史上最高値を更新しました。しかし、きょうは一転して取引開始とともに値下がりし、午後には下げ幅が一時600円を超えました。中国が日本に対して軍事転用の可能性が