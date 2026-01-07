テレビ大分 全日本高校女子サッカー選手権の結果です。大分県代表の柳ヶ浦は7日の準決勝で千葉県代表の暁星国際と対戦しました。 キャプテン・田淵聖那選手の2ゴールなどで3対1で勝利し、選手権では初めての決勝進出を決めています。全国優勝をかけた決勝戦は11日、日曜日に行われます。