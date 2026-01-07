初練習を見守るジェイプロジェクトの二岡智宏新監督（左）＝愛知県半田市社会人野球のジェイプロジェクトは7日、愛知県半田市で、プロ野球巨人などで活躍した二岡智宏新監督（49）の下での初練習を行った。二岡監督は「志高くやっていきたい」と決意を口にした。ノックや打撃練習など約3時間実施。選手たちは飲食店で働きながら、野球と両立させている。昨季まで巨人のヘッド兼打撃チーフコーチを務めた新監督は「練習時間が短