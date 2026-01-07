【ニューヨーク共同】米プロバスケットボールNBAは6日、各地で行われ、レーカーズの八村塁は右ふくらはぎの張りのため敵地ルイジアナ州ニューオーリンズでのペリカンズ戦を欠場した。チームは111―103で勝ち、23勝11敗とした。