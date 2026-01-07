◇第105回全国高等学校ラグビーフットボール大会(7日、東大阪市花園ラグビー場)全国高校ラグビーは7日に決勝戦が行われ、桐蔭学園(神奈川第1)が京都成章(京都)を下し、3連覇を達成しました。前半は互いに粘り強いディフェンスが光り、スコアが動かない拮抗した展開となります。それでも先制したのは京都成章。前半14分に左のラインアウトから右へ展開し、最後はウイングバックの篠颯太郎選手が右サイドライン際を駆け抜けトライを