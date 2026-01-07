トランプ政権は6日、カリフォルニア州やニューヨーク州など5つの州に対し、児童保育や貧困家庭を支援する連邦資金へのアクセスを凍結したと発表しました。アメリカ保健福祉省は6日声明を出し、カリフォルニア州、コロラド州、イリノイ州、ミネソタ州、ニューヨーク州の5州に対し、児童保育や貧困家庭を支援する特定の連邦資金へのアクセスを凍結したと発表しました。凍結対象となる資金の合計は106億ドル、日本円にしておよそ1兆66