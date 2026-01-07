同志から大きな刺激を受けながら、その背中を追いかけている。“ロス五輪世代”U-21日本代表は7日にAFC U23アジアカップのグループリーグ初戦でU-23シリア代表と対戦。DF岡部タリクカナイ颯斗(東洋大1年)は「茨城(の活動)からだんだんいい雰囲気でやれている。あとは大岩(剛)監督から要求されているところやチームとしての決まり事、戦術をしっかり出せれば勝てる」と意気込んでいる。躍動の2025年を経て、26年はさらなる高み