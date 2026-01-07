７日の東京株式市場は主力大型株に利益確定の動きが観測され、日経平均は反落しフシ目の５万２０００円台を下回って引けた。 大引けの日経平均株価は前営業日比５５６円１０銭安の５万１９６１円９８銭と３日ぶり大幅反落。プライム市場の売買高概算は２３億８９９３万株、売買代金概算は６兆４１６６億円。値上がり銘柄数は８８５、対して値下がり銘柄数は６６６、変わらずは５３銘柄だった。 きょうの東京市場は大型