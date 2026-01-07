吉野家ホールディングスは７日の取引終了後、２６年２月期第３四半期累計（３～１１月）の連結決算を発表した。売上高は前年同期比９．８％増の１６６６億２８００万円、経常利益は同１．８％減の６１億４４００万円、最終利益は同０．５％増の３３億４６００万円となった。ラーメン事業が前期にグループに加わり、Ｍ＆Ａ効果が売上高を押し上げた。コメをはじめとする原材料価格の高騰が利益を圧迫する