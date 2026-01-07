俳優の小手伸也が7日、都内で行われた1月8日スタートのフジテレビ木曜劇場『プロフェッショナル保険調査員・天音蓮』（毎週木曜後10：00※初回15分拡大）の制作発表イベントに出席。ライバルの存在を明かした。【集合ショット】玉木宏、渡部篤郎ら豪華キャストが集結！本作で主演の玉木宏が所属する保険調査専門会社の代表役を務めた小手。作品にちなみ「保険をかけたいほど大切なものは」を問われると「声」と回答した。