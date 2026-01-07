サウジアラビア・UAEとの連携強化策赤沢経済産業相が今月中旬にサウジアラビアとアラブ首長国連邦（UAE）を訪れ、インフラや人工知能（AI）など先端技術への投資拡大で合意する見通しとなったことが7日、政府関係者への取材で分かった。原油の安定調達先として関係を深める狙いがある。経済成長が見込める中東の新興国と連携も強化する。日本の原油輸入量の8割はサウジとUAEが占める。エネルギー安全保障には両国との友好関係