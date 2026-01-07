ベネズエラのロドリゲス大統領代行は、就任後初めての演説でアメリカをけん制しました。ベネズエラの国境付近の街から中継です。マドゥロ氏の拘束から4日が経ち、きょうも平日だということで、きのうに続き、国境間は活発な往来がありました。アメリカへの協力を行うとも発言していたロドリゲス大統領代行は、演説でベネズエラの主権を強く訴えました。ベネズエラロドリゲス大統領代行「ベネズエラを統治している外部勢力など存