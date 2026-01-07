死亡したオルドリッチ・エイムズ受刑者がバージニア州アレクサンドリアの連邦裁判所を後にする様子＝1994年4月28日/Denis Paquin/AP（CNN）米情報機関のためにひそかに活動していたソ連やロシアの当局者の名前を漏えいし、多数の逮捕や処刑につながった米国史上有数の悪名高いスパイ、オルドリッチ・エイムズ受刑者が刑務所で死亡したことが分かった。84歳だった。連邦刑務所局の報道官によると、エイムズ受刑者は5日、勾留下で死