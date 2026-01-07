シンガー・ソングライターでラッパーのちゃんみな（27）が、6日放送のテレビ朝日系「夫が寝たあとに」（火曜午前0時15分）に出演。昨年11月、韓国で行った結婚式の感想を語った。昨年11月、韓国人のラッパーASH ISLAND（26）と韓国で結婚式を挙げた。MCの藤本美貴が韓国での式の打ち合わせについて「これ、でも忙しい期間に（結婚式の）準備もする中、（仕事は）休みをとって行った？」と尋ねた。ちゃんみなは「それに関してはごめ