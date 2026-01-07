◆第４２回フェアリーＳ・Ｇ３（１月１１日、中山競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝１月７日、美浦トレセンまだ成長途上でも素材の良さが光る。昨年１０月の東京で新馬勝ちしたノーザンタイタン（牝３歳、美浦・中舘英二厩舎、父モーリス）は、美浦・Ｗコースで外ファルコンミノル（６歳１勝クラス）を２馬身追走する形から５ハロン６８秒５―１１秒９の馬なりでスムーズに併入に持ち込んだ。中舘調教師は「先週でほとんど