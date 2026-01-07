女優の熊谷真実（６５）が近影を見せた。７日にインスタグラムで「なんかネットニュースになってるらしく。ありがとうございます嬉（うれ）しいなぁ」とつづった熊谷。「ド派手な６６歳楽しんで生きちゃいます後ろ姿も見たいというお声に応えまして」とド派手な衣装でくるくる回る動画をアップした。熊谷は６日の投稿で「素晴らしいスタッフのおかげで盛り盛りの花魁（おいらん）風新春ドレス！完成！」と明かしていた。