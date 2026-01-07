ヤクルトの木沢尚文投手（２７）が７日、横浜市内の母校・慶大の日吉キャンパスで、「スポーツ分析論」（林卓史教授）のゲストスピーカーとして登壇。「トラッキングシステムを用いた分析」をテーマに、自身の知見を講義した。木沢は林教授が慶大の助監督を務めていた時の教え子。２年間にわたって指導を受けた縁から、今回の講義が実現した。慶大がラプソードを導入した２０１７年に入学。練習で活用することで現状を数値化し