２０２５年まで日本ハムで打撃コーチを務めた八木裕氏が、１日付で社会人野球・アスミビルダーズの打撃コーチに就任したことが７日、分かった。１４日から週２回、指導する。八木氏は現役時代に阪神で共にプレーした新庄監督に請われて、２３年から１軍打撃コーチを務めた。２５年は９月９日のソフトバンク戦（エスコン）で折れたバットが左側頭部に直撃。札幌市内の病院で裂創縫合を受け、脳内に一部出血と腫れが確認されたた