ヤクルトのドラフト４位ルーキー増居翔太投手（トヨタ自動車）が７日、埼玉・戸田市の寮に入寮した。玄関の前で高々と掲げたのは２枚のマフラータオル。Ｂ’ｚと女性アイドルグループ＝ＬＯＶＥのメンバー野口衣織のものだ。「Ｂ’ｚのタオルは高校（彦根東）３年の時に初めていったライブのタオルということですごく思い出深いタオル」と説明。野口衣織については「見ての通り、推しはこの方です。常に全力なところは僕も投手