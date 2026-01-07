東京スカパラダイスオーケストラが、1月9日に配信リリースする楽曲の“VS.シリーズ”第5弾のゲストアーティストとして、アイナ・ジ・エンドを迎えることを発表した。“VS.シリーズ”とは「戦うように一緒に音楽を作っていく。」というコンセプトを掲げ、これまでのようにボーカリストを招くfeat.の形ではなく、楽曲制作の段階からゲストとコラボする新シリーズ。これまでに第1弾VS. ALI、第2弾VS. Chevon、第3弾VS. TK（凛として時