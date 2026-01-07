資料金丸座 JR四国は、2026年4月開催の「四国こんぴら歌舞伎大芝居」の観劇セット券の販売を、1月8日午前10時に開始します。 「第三十九回四国こんぴら歌舞伎大芝居」は、4月10日から同年4月26日まで、香川県琴平町の金丸座を舞台に開かれます。 観劇セット券は、観劇券にお茶、公演記念品、お土産品などが付いて、特別席2万5000円、Ａ席2万1000円、Ｂ席1万7000円です。それぞれ午前11時開演の第一部と、午後3時開演の