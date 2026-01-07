（資料）IPU・環太平洋大学 1月28日、中国四国農政局が入る岡山市北区下石井の岡山第2合同庁舎（北側駐車場）で、環太平洋大学の学生が、岡山県産イノシシを使った料理などを販売します。販売時間は午前11時30分から午後1時までです。 販売するのは、人間の都合で駆除したイノシシの食材などへの利活用を進め、消費拡大を図ろうと取り組んでいる学生です。 当日は、環太平洋大学のキッチンカー2台が出店し、ジビエ