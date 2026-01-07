日本版ライドシェアイコーデ（予約型乗り合い交通）岡山・真庭市 過疎地域の交通弱者を支援する予約型乗り合い送迎サービスが7日、岡山県真庭市で始まりました。 真庭市の北房振興局の停留所前で出発式があり、太田昇市長ら関係者がテープカットをして運行開始を祝いました。 予約型乗り合い交通、「イコーデ」は日本版ライドシェアの取り組みです。 緑ナンバーの事業用自動