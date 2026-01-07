今週の県内のレギュラーガソリン1リットルあたりの平均小売価格は161.0円で前の週より「3.5円」下がりました。石油情報センターによりますと5日時点の県内のレギュラーガソリン1リットルあたりの平均小売価格は「161.0円」でした。前の週より「3.5円」下がりましたが、隣の県と比べると最も価格差の大きい愛知県とは「13.3円」の開きがあります。今回の値下がりについて、石油情報センターは、卸値が下が