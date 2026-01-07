大阪・関西万博店で販売した「世界の料理」が、全国のくら寿司にて数量・期間限定で登場！フィリピン共和国やハンガリーなどの料理5種類がラインナップされます。また、グローバル旗艦店限定でペルー共和国の“ニッケイ料理”も同日より販売開始です☆ くら寿司「世界の料理」 発売日：2026年1月9日（金）数量・期間限定取扱店舗：全国のくら寿司※「ニッケイ料理」4種はグローバル旗艦店限定 大阪・