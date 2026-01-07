島根県と鳥取県で最大震度5強を観測した地震から丸一日がたちましたが、7日午後3時45分現在も影響が続いているところもあります。鳥取・南部町から、広瀬修一キャスターが中継でお伝えします。このエリアは2つの水源がありますが、そのうちの1つの水源が地震によって水をくみ上げられなくなっていて供給量が減っています。そのため現在、水自体は出ますが供給量が減っているので、今後、水が出なくなってしまう家もあります。70代