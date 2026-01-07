【北京共同】中国による軍民両用品目の輸出規制強化に日本政府が抗議したことについて、中国外務省の報道官は7日「中国の措置は完全に正当で合法だ」と述べ、高市早苗首相の台湾有事を巡る国会答弁の撤回を重ねて求めた。