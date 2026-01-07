JABEE認定プログラム数の推移理工系の学会などで構成する日本技術者教育認定機構（JABEE）が国際的に通用する技術者教育と認定した大学や高等専門学校の学科・コース数が、最多だった2009年度の418件から23年度には267件と4割減ったことが7日、機構への取材で分かった。修了者の質を外部専門家が保証するユニークな制度で、製造業や建設業、IT業界などに人材を送り出しているが、審査に対応する学校の負担が重い割に利益を感じ