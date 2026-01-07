株式会社エフエム東京（TOKYO FM）は1月6日、同社のサーバーがサイバー攻撃を受け、大量の個人データが流出したとするSNS上の投稿について事実確認を行った結果を公表しました。同社が運用するサーバーへの不正アクセスや情報持ち出しの痕跡は確認されなかったものの、ユーザー統計分析のために利用していた外部クラウドサービス上の分析用データの一部が流出していたことが判明しました。【その他の画像・さらに詳しい元の記