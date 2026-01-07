新潟市の信濃川にかかる八千代橋で去年見つかった落書きを消す作業が始まりました。 去年11月、新潟市中央区の八千代橋にスプレーのようなもので描かれた落書きが見つかりました。きょうは3つの落書きを消す作業が始まりました。 けさは作業員3人が機械を使い落書きを削り落としました。橋を管理する新潟市は警察に被害届を出していて、落書きを消すための費用約36万円は税金でまかなわれるということです。 去年春に