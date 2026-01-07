札幌市西区で住宅が燃える火事がありました。消防には「水道栓の氷を解凍中に壁から火が出た」と通報があったということです。火事があったのは、札幌市西区平和２条２丁目の２階建て一般住宅です。１月７日午前１１時半ごろ、この家を訪れていた親族の男性から、「水道栓の氷を解凍中に壁から火が出た」と消防に通報がありました。警察や消防によりますと、火はおよそ２時間後に消し止められましたが、１階の台所付近の壁や断熱材