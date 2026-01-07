モデルの滝沢眞規子（47）が6日放送の日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」(火曜後11・59）にゲスト出演。夫でファッションデザイナーの滝沢伸介氏（58）との現在の暮らしについて語る場面があった。この日のテーマは「子離れ」。ゲストは3人の子を持つ滝沢のほか、8歳の娘を持つ大島由香里、14歳の娘を持つ久保田磨希、昨年第5子が誕生した杉浦太陽、4児のママ・市井紗耶香がゲスト出演した。子離れについてさまざまなエ