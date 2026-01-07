中国政府が日本に対し軍民両用品の輸出禁止を発表したことを受け、経済への影響を取材しました。経済産業省の幹部は、中国による輸出規制の対象にレアアースが含まれるのかなど、詳細が分かっておらず、影響については慎重に分析したいとしています。半導体や電気自動車などハイテク産業に欠かせないレアアースは、中国が、2023年時点で世界の生産量のおよそ7割のシェアを占めています。自動車部品メーカーのニッパツは「必要な情