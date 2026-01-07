シンガー・ソングライター星野源（44）が、6日深夜放送のニッポン放送「星野源のオールナイトニッポン」（火曜深夜1時）に生出演。初笑いについて語った。年始初放送となり、年末年始の過ごし方についてトーク。星野は年始に見たテレビ番組について「『月曜から夜ふかし』のフェフ姉さんのダイエット大作戦を見まして」と同番組の元日特番を話題にした。「フェフ姉さん」は、「月曜から夜ふかし」の街頭インタビューをきっかけにた