枝尾賢（４４＝福岡）が７日、ボートレース福岡で行われた「新春開運特選レース」５日目８Ｒで６コースからまくりを決めて１着。デビュー通算１５００勝を達成した。２００２年１月の福岡の初出走から２４年、６０７６走目での偉業達成だった。１４９９勝とリーチをかけて臨んだ今節は初日９Ｒに１号艇で２着。「初日のイン戦で負けてすごく長く感じました。精神的にきつかった」と吐露。６コースからのメモリアル勝利には「自