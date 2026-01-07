日本ハムは7日、春季キャンプのスケジュール詳細を発表した。▼ 一軍日程：2月1日（日）〜2月24日（火）休日：5日（木）、9日（月）、13日（金）、20日（金）練習試合・オープン戦予定：7日（土）紅白戦予定8日（日）vs阪神［名護］11日（水）練習試合予定14日（土）紅白戦15日（日）紅白戦予定17日（火）vs中日［名護］19日（木）vs中日［北谷］22日（日）vs広島［名護］23日（月）vs阪神［名護］▼ 二軍日程：2月1日（日）〜2