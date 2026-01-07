【モデルプレス＝2026/01/07】櫻坂46の山崎天（※「崎」は正式には「たつさき」）が1月6日、自身のInstagramを更新。書き初めを公開し、反響を呼んでいる。【写真】櫻坂46人気メン「選んだ言葉の圧が強い」書き初めで美文字披露◆山崎天、ダイナミックな書き初めを披露山崎は「今年も書き初めしました！毎年おじいちゃんがリクエストしてくれる絵も描きました！」と綴り、「限界突破」「攻め」といった、熱い意欲を感じさせる言葉