友だちや彼氏、アルバイト先の上司や先輩など、まわりの人のちょっとした行動に気まずさを感じたことはありませんか？ そこで、Rayweb編集部は読者に、気まずいエピソードを聞いてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞前編で、マッチングアプリで会社のコワイ先輩からいいねが届いた主人公。気まずい思いを抱えながら出社します。果たして先輩の目的とは……？原画：Ray WEB編集部作画：しもだかほライター Ray WEB