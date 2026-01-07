福岡県内でのインフルエンザの感染者数は高止まりが続いています。新年を迎え、人と接触する機会が増えるため、福岡県は対策を呼びかけています。福岡県によりますと、去年12月28日までの1週間に県内の医療機関から報告されたインフルエンザの感染者数は、1医療機関あたり34.75人でした。2週連続で減少しましたが、警報基準値の30人を超えていて、6週連続でインフルエンザ警報が出されています。地区別では、福岡が35.29人、北九州