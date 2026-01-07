アイラインを引いている時、手がブレて“あっ……！”となることありませんか？ そんな時に活躍してくれるのが綿棒。だけど、アイラインのような細かい部分に使うには、ちょっと太くて余計ににじませてしまうことも……。そこで注目したのが、ダイソーの「マイクロブラシ」。極小のブラシが、アイラインの修正や目もとの細かなお直しにピッタリなんです。しかもこれ、メイク道具やスマホ、イヤホンの細部掃除などにもマルチに