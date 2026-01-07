巨人のドラフト５位・小浜佑斗内野手＝沖縄電力＝が７日、川崎市内のジャイアンツ寮に入寮した。沖縄電力時代、独り暮らしを始めた際に購入したシーサーを手に「作るとセンスないので、逆に守られないかなと。いいやつをちゃんと買いました」と明かした。この日は地元・沖縄から空路で羽田入り。ジャイアンツ寮の最寄り駅・よみうりランド駅までの道中で、早速東京の洗礼を浴びた。「相当迷いました。どこで迷っているのかもわ