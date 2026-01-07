新年早々、アメリカによるベネズエラへの軍事攻撃など、大きなニュースが飛び込んできた。混沌とする国際社会の中で、日本はどうあるべきなのか？ コラムニストの石原壮一郎氏がAIに「2026年の世界」について尋ねてみた。果たして参考になるような回答はあるのか、返ってきた答えとは…。石原氏が解説する。【写真】真剣な表情で考えるスーツを着た男性のイメージ写真＊ ＊ ＊新しい年が始まりました。国際情勢は激しく揺れ動