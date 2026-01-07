22年NHKマイルC覇者ダノンスコーピオン（牡7＝福永、父ロードカナロア）が引退し、南アフリカで種牡馬入りすることが決まった。7日、福永師は「種牡馬入りすることができて良かったです。なかなか結果を残すことができなかったけど、この馬にいろいろなことを勉強させていただきました」と感謝した。21年夏に栗東・安田隆厩舎所属でデビューし、安田隆師の定年引退に伴って24年春に新規開業の福永厩舎へ。通算26戦4勝、うち