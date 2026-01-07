国勢調査の調査票6枚がお正月返上で探したもののいまだ見つかっていません。独立行政法人・統計センターによりますと、12月26日に去年実施された国勢調査の調査票を東京・新宿区の総務省第2庁舎内で運んでいたところ、9枚が強い風に飛ばされ紛失したということです。翌27日に3枚は回収されましたが、年末年始を通じ捜索を続けたものの現時点で6枚が見つかっていません。統計センターは、紛失した調査票の情報流出は確認されていな