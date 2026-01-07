アイドル活動を行う天宮しゅなさんが、自身のXを更新。1月11日に東京・秋葉原で開催予定だった、天宮しゅな生誕祭『愛のしゅないぱーでメロメロにさせちゃうもんっ♡』が殺害予告のため中止になったことを報告しました。 【写真を見る】【 天宮しゅな 】生誕祭イベントが殺害予告により中止に「全員の安全を一番に考えた結果、この判断になりました」Xにはエージェント契約を結ぶ会社による『天宮しゅな生誕祭2026