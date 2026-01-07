全国都道府県対抗の男子駅伝（１８日、広島）のエントリー選手が７日、発表され、箱根駅伝を３連覇した青学大で、５区で異次元の区間新をマークした“シン・山の神”黒田朝日（４年）は岡山県代表として名を連ねた。大会公開のオーダー予想では３区起用となっている。青学大からは箱根駅伝でアンカーを務めた折田壮太（２年）が兵庫、９区区間賞の佐藤有一（４年）が東京、３区を走った宇田川瞬矢（４年）が埼玉でエントリーす