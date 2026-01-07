きょう（1月7日）午前10時50分ごろ、岡山県笠岡市沖の北木島にある金風呂港に係留されていた漁船から出火したと笠岡地区消防組合から海上保安部に通報がありました。 火が出たのは笠岡市の男性（55）が所有する漁船「幸恵丸」（長さ12メートル、4.4トン）です。火は笠岡市漁業協同組合職員と消防団によって、出火から約3分後の午前10時54分頃に消し止められました。 この火災によるけが人、油流出、浸水はないということで