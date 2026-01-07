経営陣による自社買収（MBO）を検討していた久光製薬（佐賀県鳥栖市）は6日深夜、創業家出身の中冨一栄社長が資産管理会社を通じて全株式の取得を目指すと発表した。非公開化する方針。買収総額は4千億円程度で、九州の地場企業による合併・買収（M＆A）では過去最高額となる見込み。中長期的な視点に立って成長分野に経営資源を振り向ける狙い。